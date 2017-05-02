Абидаль объяснил, в чем преимущество «Монако» над «Ювентусом»

Бывший защитник «Монако» Эрик Абидаль поделился ожиданиями от предстоящей встречи французского клуба с туринским «Ювентусом» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Нас ждут два больших матча. Определенно, «Ювентус» – фаворит, поскольку у туринского клуба больше опыта в Лиге чемпионов. Однако, на данном этапе преимущество у «Монако», потому что они не испытывают давления. Самое главное – подойти к игре в нужном состоянии. Возможно, «Монако» удивит абсолютно всех», – приводит слова Абидаля интернет-портал Goal.

Первый матч между командами состоится завтра, 3 мая, на домашней арене «Монако» и стартует в 21.45 мск.

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