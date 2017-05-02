Павлюченкова вышла во второй круг в Рабате
16-я ракетка мира
Анастасия Павлюченкова одержала победу в своем стартовом матче на турнире WTA Grand
Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem в Рабате.
В первом круге 25-летняя российская теннисистка, посеянная на турнире под первым номером, нанесла поражение Конни Перрин из Швейцарии, которая занимает 199-е место в мировом рейтинге. Счет матча – 6:2, 7:6 (8:6).
Во втором круге Павлюченова сыграет со своей соотечественницей – Екатериной Макаровой, которая в двух сетах была сильнее Янины Викмайер из Бельгии (6:3, 6:2).
Рабат (Марокко)
Турнир WTA Grand Prix
De SAR La Princesse Lalla Meryem
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1-й круг
Анастасия
Павлюченкова (Россия, 1) – Конни Перрин (Швейцария) – 6:2, 7:6 (8:6)
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