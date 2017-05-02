Павлюченкова вышла во второй круг в Рабате

16-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова одержала победу в своем стартовом матче на турнире WTA Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem в Рабате.

В первом круге 25-летняя российская теннисистка, посеянная на турнире под первым номером, нанесла поражение Конни Перрин из Швейцарии, которая занимает 199-е место в мировом рейтинге. Счет матча – 6:2, 7:6 (8:6).

Во втором круге Павлюченова сыграет со своей соотечественницей – Екатериной Макаровой, которая в двух сетах была сильнее Янины Викмайер из Бельгии (6:3, 6:2).

Рабат (Марокко)

Турнир WTA Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

1-й круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 1) – Конни Перрин (Швейцария) – 6:2, 7:6 (8:6)