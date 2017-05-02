Мертенс близок к продлению контракта с «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс продлил действующий контракт. Об этом сообщают итальянские СМИ

Как сообщает Football Italia, бельгиец согласовал контракт с зарплатой в 4,5 миллиона евро в год. Сумма отступных, прописанная в контракте, составит 25 миллионов евро и будет действительна только для зарубежных клубов. Единственная деталь, которую стороны не согласовали – это «бонус за верность» в два миллиона евро, который полагается Мертенсу по предыдущему контракту.

В текущем сезоне 29-летний Дрис Мертенс провел 42 матча за «Наполи» и забил 28 мячей при 12 голевых передачах.