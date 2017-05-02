Мертенс близок к продлению контракта с «Наполи»
Полузащитник
«Наполи» Дрис Мертенс продлил действующий контракт. Об этом сообщают
итальянские СМИ
Как
сообщает Football Italia, бельгиец согласовал
контракт с зарплатой в 4,5 миллиона евро в год. Сумма отступных, прописанная в
контракте, составит 25 миллионов евро и будет действительна только для
зарубежных клубов. Единственная деталь, которую стороны не согласовали – это «бонус
за верность» в два миллиона евро, который полагается Мертенсу по предыдущему контракту.
В
текущем сезоне 29-летний Дрис Мертенс провел 42 матча за «Наполи» и забил 28
мячей при 12 голевых передачах.
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