«Манчестер Сити» по инициативе Гвардиолы продлит контракт с Хесусом Навасом
Как сообщает Goal, наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола доволен выступлением полузащитника Хесуса Наваса.
Согласно источнику, испанский специалист попросил руководство «горожан» продлить контракт со своим соотечественником. Отмечается, что главный тренер «Сити» видит 31-летнего футболиста на позиции правого защитника.
Ранее сообщалось, что Навас собирается вернуться в «Севилью» по окончании сезона.
На данный момент в его активе 33 матча во всех турнирах и 5 голевых передач. Добавим, что нынешний контракт хавбека с «Манчестер Сити» истекает грядущим летом.
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