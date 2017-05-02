Виталий Мутко: Стоимость стадиона «Санкт-Петербург» находится в диапазоне стоимости «Уэмбли»

Глава РФС Виталий Мутко поделился мнением о стадионе «Санкт-Петербург».

– Мы достаточно прозрачны, все процедуры строительства открыты. Цены выставляют на сайты, поэтому Петербург критикуют. Все знают, сколько было потрачено. Можно увидеть видео, как строится стадион. Все могут узнать, что происходит. Бюджет не стал высоким, просто так получилось, что долгострой. Сменилась администрация, новое правительство решило сэкономить, где-то понизили стоимость. Стадион высоко технологичный, его ценовая стоимость находится в диапазоне «Уэмбли». Когда Россия получила чемпионат мира, пришлось взять стройку под свой надзор, – приводит слова Мутко «Р-Спорт».

Напомним, 31 марта генеральный подрядчик «Метрострой» объявил о завершении работ на стадионе. Летом на арене пройдут игры Кубка конфедераций, а в 2018 году – чемпионата мира.

Первый официальный матч на стадионе «Санкт-Петербург» прошел 22 апреля, в нем «Зенит» обыграл «Урал» со счетом 2:0. До старта Кубка конфедераций арена примет еще две игры сине-бело-голубых: против «Терека» (7 мая) и «Краснодара» (17 мая).

Во время Кубка конфедераций на стадионе состоятся четыре матча: Россия – Новая Зеландия (17 июня), Камерун – Австралия (22 июня), Новая Зеландия – Португалия (24 июня) и финал турнира (2 июля).