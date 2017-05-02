Александр Побегалов: Надеюсь, что победит «Урал»
Главный тренер ярославского «Шинника» Александр Побегалов рассказал корреспонденту «Советского спорта», кого будет поддерживать в финале Кубка России.
- Очень надеюсь, что сегодня победит «Урал». Буду болеть за свою бывшую команду. На этот матч меня пригласил президент клуба Григорий Викторович Иванов. В Екатеринбурге у меня осталось много друзей, я провел там несколько великолепных лет, очень хочется, чтобы парни выиграли. «Урал» - хорошая, играющая команда, у них есть шанс удивить «Локомотив».
Напомним, что Побегалов возглавлял «Урал» в периоды с 2005 по 2009 и с 2010 по 2011 год.
Матч
Состав
Урал: Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Емельянов, Бикфалви, Димитров, Лунгу, Павлюченко, Ильин
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Кверквелия, Фернандеш, Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов, Майкон, Ари
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция