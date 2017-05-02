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Александр Побегалов: Надеюсь, что победит «Урал»

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер ярославского «Шинника» Александр Побегалов рассказал корреспонденту «Советского спорта», кого будет поддерживать в финале Кубка России.

- Очень надеюсь, что сегодня победит «Урал». Буду болеть за свою бывшую команду. На этот матч меня пригласил президент клуба Григорий Викторович Иванов. В Екатеринбурге у меня осталось много друзей, я провел там несколько великолепных лет, очень хочется, чтобы парни выиграли. «Урал» - хорошая, играющая команда, у них есть шанс удивить «Локомотив».

Напомним, что Побегалов возглавлял «Урал» в периоды с 2005 по 2009 и с 2010 по 2011 год.

Матч

Урал - Локомотив - 0:0

Перерыв

Состав

Урал: Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Емельянов, Бикфалви, Димитров, Лунгу, Павлюченко, Ильин

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Кверквелия, Фернандеш, Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов, Майкон, Ари

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция

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