Александр Побегалов: Надеюсь, что победит «Урал»

Главный тренер ярославского «Шинника» Александр Побегалов рассказал корреспонденту «Советского спорта», кого будет поддерживать в финале Кубка России.

- Очень надеюсь, что сегодня победит «Урал». Буду болеть за свою бывшую команду. На этот матч меня пригласил президент клуба Григорий Викторович Иванов. В Екатеринбурге у меня осталось много друзей, я провел там несколько великолепных лет, очень хочется, чтобы парни выиграли. «Урал» - хорошая, играющая команда, у них есть шанс удивить «Локомотив».

Напомним, что Побегалов возглавлял «Урал» в периоды с 2005 по 2009 и с 2010 по 2011 год.