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Верратти посетит матч «Монако» – «Ювентус», его агент проведет переговоры о переходе «Юве»

Источник:  Tutto JuveКомментарии

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти завтра будет присутствовать на матче между «Монако» и «Ювентусом» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Вероятно, его приезд в Монте-Карло свидетельствуют о переговорах по поводу перехода в «Ювентус».

Как сообщает TuttoJuve, на игру также прибудет его агент Донато Ди Кампли. Он остановится рядом с отелем, в котором будет проживать «Ювентус». Есть данные, что он проведет переговоры с генеральным директором «Юве» Джузеппе Мароттой.

В текущем сезоне 24-летний Марко Верратти провел 40 матчей за «ПСЖ» и забил два мяча при семи голевых передачах.

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