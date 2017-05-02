Верратти посетит матч «Монако» – «Ювентус», его агент проведет переговоры о переходе «Юве»
Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти завтра будет
присутствовать на матче между «Монако» и «Ювентусом» в 1/2 финала Лиги
чемпионов. Вероятно, его приезд в Монте-Карло свидетельствуют о переговорах по
поводу перехода в «Ювентус».
Как сообщает TuttoJuve,
на игру также прибудет его агент Донато Ди Кампли. Он остановится рядом с
отелем, в котором будет проживать «Ювентус». Есть данные, что он проведет
переговоры с генеральным директором «Юве» Джузеппе Мароттой.
В текущем сезоне 24-летний Марко Верратти провел 40 матчей
за «ПСЖ» и забил два мяча при семи голевых передачах.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически