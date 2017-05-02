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Давид Трезеге: «Ювентус» – фаворит в матчах с «Монако»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Бывший форвард «Ювентуса» и «Монако» Давид Трезеге поделился ожиданиями от матчей этих команд в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Для меня это особенный матч, оба клуба сыграли важную роль в моей жизни. -Думаю, «Юве» - фаворит, если учитывать былые достижения. Однако «Монако» будет биться на равных, это следует из того, как он играл прежде», - цитирует Трезеге официальный сайт УЕФА.

Напомним, что первый матч между «Монако» и «Ювентусом» состоится 3 мая и начнется в 21:45 по Москве.



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