Давид Трезеге: «Ювентус» – фаворит в матчах с «Монако»

Бывший форвард «Ювентуса» и «Монако» Давид Трезеге поделился ожиданиями от матчей этих команд в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Для меня это особенный матч, оба клуба сыграли важную роль в моей жизни. -Думаю, «Юве» - фаворит, если учитывать былые достижения. Однако «Монако» будет биться на равных, это следует из того, как он играл прежде», - цитирует Трезеге официальный сайт УЕФА.

Напомним, что первый матч между «Монако» и «Ювентусом» состоится 3 мая и начнется в 21:45 по Москве.







