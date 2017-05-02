Давид Трезеге: «Ювентус» – фаворит в матчах с «Монако»
Бывший форвард «Ювентуса» и «Монако» Давид Трезеге поделился
ожиданиями от матчей этих команд в 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Для меня это особенный матч, оба клуба сыграли
важную роль в моей жизни. -Думаю, «Юве» - фаворит, если учитывать былые
достижения. Однако «Монако» будет биться на равных, это следует из того, как он
играл прежде», - цитирует Трезеге официальный сайт УЕФА.
Напомним, что первый матч между «Монако» и «Ювентусом» состоится 3 мая и начнется в 21:45 по Москве.
Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!
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