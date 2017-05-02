Болельщики «Томи» признали Пугина лучшим игроком в апреле

Как сообщает пресс-служба «Томи», полузащитник Алексей Пугин признан лучшим игроком команды по итогам апрельских матчей.

«За Пугина проголосовало 42% болельщиков, второе место занял вратарь Александр Мелихов, набравший 24 %, третье место у Александра Соболева, за которого проголосовало 9 % болельщиков. Лучшими игроками месяца в этом сезоне уже становились: в августе – Эрик Бикфалви, а в сентябре – Алексей Пугин, в октябре – Эрик Бикфалви, ноябре-декабре – Эрик Бикфалви, марте – Сергей Кузнецов», – информирует сайт «Томи».

Напомним, в апреле Пугин принял участие в четырех матчах, в которых забил два гола.