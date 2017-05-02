Шамиль Газизов: Согласен с «Краснодаром» по поводу введения видеоповторов

Алексей Грицаенко: Команды из Москвы выходили на меня, но в «Краснодар» я отправился без раздумий

Защитник «Луча-Энергии» Алексей Грицаенко объяснил, почему выбрал «Краснодар», за который будет выступать со следующего сезона.