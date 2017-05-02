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Шамиль Газизов: Согласен с «Краснодаром» по поводу введения видеоповторов

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сказал, что выступает за применение видеоповторов в чемпионате России.

Напомним, ранее с инициативой о применении видеоповторов выступил «Краснодар».

«Согласен с «Краснодаром» в частности введения видеоповторов. Будет хорошо, если это примут. Мысль шикарная, полностью поддерживаю своих коллег. Посмотрим, как это будет на их шикарном стадионе», - цитирует Газизова ТАСС.

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