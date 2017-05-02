Португальский футболист дисквалифицирован на 4,5 года за нападение на арбитра

Как сообщает DN, форвард «Канелас» Марко Гонсалвеш дисквалифицирован на четыре года и пять месяцев за удар главного арбитра во время матча с «Риу Тинту».

Напомним, игрок, получив красную карточку, набросился на судью и ударил его коленом в голову. Позже футболист оскорблял игрока соперника и угрожал ему.

Матч состоялся в 4-м по силе дивизионе чемпионата Португалии в апреле этого года. Решение о дисквалификации Гонсалвеша приняли в Дисциплинарном комитете португальской федерации футбола.