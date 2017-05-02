Президент «Дженоа» закрыл команду на базе за плохие результаты

Президент «Дженоа» Энрико Прециози наказал команду за плохие результаты. В ближайшее время игрока придется проводить время на клубной базе без возможности увидеть свои семьи.

«Я объяснил игрокам, что они не увидят свои семьи. Они отправятся на базу и будут там, пока не выиграют матч, который спасет нас. В противном случае они останутся там до 28 июля», - цитирует Прециози Football Italia.

«Джеона» проиграл шесть из семи последних матчей и находится лишь в пяти очках от зоны вылета. Команда занимает 16-е место, имея в активе 30 очков.