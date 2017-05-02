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Озил обозначил свои условия по продлению контракта с «Арсеналом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Daily Mail, полузащитник сборной Германии Месут Озил не торопится продлевать контракт с лондонским «Арсеналом».

Согласно источнику, клуб предложил игроку соглашение с зарплатой в 250 тысяч фунтов в неделю, однако, футболист ответил отказом.

Отмечается, что хавбек намерен получать в «Арсенале» 300 тысяч фунтов в неделю, что не устраивает руководство «пушкарей».

Ранее сообщалось, что к Озилу проявляют интерес «Барселона», «Фенербахче», а также «ПСЖ» и мюнхенская «Бавария».

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