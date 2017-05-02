Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал0 : 0Локомотив
Футбол  Реал- : -Атлетико
Баскетбол  Олимпиакос- : -Анадолу Эфес
Хоккей  Рейнджерс- : -Оттава
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Михаил Бутов: У Исинбаевой нет оснований опасаться за свои рекорды

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» попросил члена президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), члена исполкома ИААФ Михаила Бутова поделился своим мнением об инициативе ЕА.

- У Исинбаевой нет оснований опасаться за свои рекорды?
- Думаю, нет. Пока непонятно, будут ли признаны рекорды, установленные Исинбаевой в «Бриллиантовой лиге», но у Лены есть рекорд 5,05, который она установила на Играх в Пекине. Легитимность этого рекорда точно не подлежит сомнению по этим новым правилам ЕА. 

Проектная группа Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕА) выработала рекомендации для своей организации и Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), которые должны быть внесены в процедуру ратификации европейских и мировых рекордов.

Группа обозначила критерии, которые будут способствовать объективности рекордов. Вот самые важные из них:

- Европейские и мировые рекорды могут устанавливаться лишь на ограниченном наборе соревнований высшего уровня, где ИААФ или региональные ассоциации могут иметь полное доверие к судьям соревнований, а также к системам учета времени и измерения дистанции;

- рекорды могут устанавливаться спортсменами, которые прошли установленный набор тестов на допинг за последние 12 месяцев. Часть образцов допинг-контроля для любых рекордных результатов должна храниться и должна быть доступна для проведения повторного тестирования в течение 10 лет;

- все рекордсмены обязаны соблюдать принципы спортивной честности после признания их рекорда. В случае применения санкций за нарушение правил (например, в случае последующего злоупотребления допингом) их рекорды подлежат отмене, даже если нет доказательств того, что злоупотребление повлияло на установление рекорда.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Елена Исинбаева: Быть стопроцентным тренером я не смогуДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева заявила, что не сможет стать тренером.Виталий Мутко: Нахождение Исинбаевой во главе наблюдательного совета РУСАДА не должно вызывать вопросовВице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что нахождение двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой во главе наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не должно вызывать вопросов.Татьяна Лебедева: ИААФ делает из Исинбаевой козла отпущенияТатьяна Лебедева: ИААФ делает из Исинбаевой козла отпущения«Insidethegames» публикует точку зрения Татьяны Лебедевой о причинах кофликта между Еленой Исинбаевой и главой IAAFСебастьяном Коу.Им и Исинбаева не нравится?Им и Исинбаева не нравится?Назначение Елены Исинбаевой главой наблюдательного совета РУСАДА может осложнить восстановление в правах российской легкой атлетики.В честь Исинбаевой назовут стадион в МахачкалеЛегкоатлетический стадион «Труд» в Махачкале будет назвать в честь двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.Павел Колобков: Выступать под нейтральным флагом – неправильноПавел Колобков: Выступать под нейтральным флагом – неправильноВчера в Министерстве спорта прошло заседание общественной палаты, после чего министр Павел Колобков пообщался с журналистами.Павел Колобков: Недовольство назначением Исинбаевой в РУСАДА? Это личное мнение МакларенаМинистр спорта России прокомментировал недовольство ВАДА назначением переназначение Елены Исинбаевой председателем наблюдательного совета РУСАДА.Экс-чиновник ВФЛА: Скоро может появиться информация, что и Исинбаева имеет отношение к запрещенным препаратамБывший член президиума ВФЛА Алексей Кустов прокомментировал дисквалификацию доктора Сергея Португалова, который ранее занимал должность заместителя директора Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта (ВНИИФК).Елена Исинбаева: У российских спортсменов будут брать гораздо больше допинг-проб, чем у представителей других странДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева поделилась ожиданиями от дальнейшей работы РУСАДА.WADA недовольно избранием Исинбаевой на пост главы наблюдательного совета РУСАДАВсемирное антидопинговое агентство настороженно восприняло новое назначение двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.Исинбаева избрана главой наблюдательного совета РУСАДАДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева избрана на пост главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА).Исинбаева получила награду от Международного союза водно-моторного спортаДвукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева получила награду от Международного союза водно-моторного спорта.Исинбаева зажжет огонь III зимних Всемирных военных игр в СочиДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева зажжет огонь III зимних Всемирных военных игр в Сочи на торжественной церемонии открытия соревнований.Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляции Исинбаевой и ШубенковаФедеральный суд Швейцарии отклонил апелляции Исинбаевой и ШубенковаФедеральный суд Швейцарии отклонил апелляционные заявления Сергея Шубенкова и Елены Исинбаевой, поданные ими в августе 2016 года на решение Спортивного арбитражного суда (КАС) о недопуске российских легкоатлетов до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, сообщает ТАСС.Исинбаева и Сильнов не попали в окончательный список кандидатов в сборную РоссииОлимпийские чемпионы Елена Исинбаева и Андрей Сильнов исключены из списка кандидатов в сборную России по легкой атлетике.Снова МОК, Снова Лозанна. Что Елена Исинбаева делает в Швейцарии?Снова МОК, Снова Лозанна. Что Елена Исинбаева делает в Швейцарии?Хотя Лозанна у нас в последнее время и ассоциируется со спортивным арбитражем, Елена нашла себе Швейцарии занятие поинтереснее судаЕлена Исинбаева: Наших атлетов очерняют несостоявшиеся спортсмены!Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева высказалась о новом фильме телеканала ARD о допинге в российском спорте, информатором для которого выступил бегун Андрей Дмитриев.Просто The Best. Роналду и Исинбаева сверкнули на церемонии в ЦюрихеПросто The Best. Роналду и Исинбаева сверкнули на церемонии в ЦюрихеПортугалец Криштиану Роналду из «Реала» на специальной церемонии в Цюрихе получил награду лучшему игроку 2016 года по версии ФИФА.ВФЛА: Исинбаеву формально включили в сборную России, в спорт она не вернетсяМинистерство спорта России опубликовало сегодня на своем официальном сайте список кандидатов в спортивные сборные команды страны на 2017 год по легкой атлетике. В него вошла и объявившая о завершении карьеры двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.Елена Исинбаева: Допинг в России ничем не отличается от допинга в других странахОлимпийская чемпионка Елена Исинбаева подвела итоги уходящего года.
Футбол
«Локомотив» назвал состав на финал Кубка России
Футбол
Выезд болельщиков «Локомотива» на финал Кубка России стал самым массовым в истории клуба
Футбол
Александр Шмурнов – о голе Эмре Джана: Елки-палки! Так бывает?! (видео)
Футбол
Денис Глушаков: Сначала Каррера был недоволен тем, как мы тренируемся
все новости
Елена Исинбаева
Елена Исинбаевавсе новости