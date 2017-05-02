Михаил Бутов: У Исинбаевой нет оснований опасаться за свои рекорды

«Советский спорт» попросил члена президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), члена исполкома ИААФ Михаила Бутова поделился своим мнением об инициативе ЕА.

- У Исинбаевой нет оснований опасаться за свои рекорды?

- Думаю, нет. Пока непонятно, будут ли признаны рекорды, установленные Исинбаевой в «Бриллиантовой лиге», но у Лены есть рекорд 5,05, который она установила на Играх в Пекине. Легитимность этого рекорда точно не подлежит сомнению по этим новым правилам ЕА.

Проектная группа Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕА) выработала рекомендации для своей организации и Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), которые должны быть внесены в процедуру ратификации европейских и мировых рекордов.

Группа обозначила критерии, которые будут способствовать объективности рекордов. Вот самые важные из них:

- Европейские и мировые рекорды могут устанавливаться лишь на ограниченном наборе соревнований высшего уровня, где ИААФ или региональные ассоциации могут иметь полное доверие к судьям соревнований, а также к системам учета времени и измерения дистанции;

- рекорды могут устанавливаться спортсменами, которые прошли установленный набор тестов на допинг за последние 12 месяцев. Часть образцов допинг-контроля для любых рекордных результатов должна храниться и должна быть доступна для проведения повторного тестирования в течение 10 лет;

- все рекордсмены обязаны соблюдать принципы спортивной честности после признания их рекорда. В случае применения санкций за нарушение правил (например, в случае последующего злоупотребления допингом) их рекорды подлежат отмене, даже если нет доказательств того, что злоупотребление повлияло на установление рекорда.