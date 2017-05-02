«МЮ» выиграл борьбу у «Манчестер Сити» за Шмейхеля

По данным Sky Sports, «Манчестер Юнайтед» близок к приобретению голкипера «Лестера» Каспера Шмейхеля.

Согласно источнику, игрок сборной Дании заменит в стане «красных дьяволов» Давида де Хеа, который грядущим летом перейдет в «Реал».

Отмечается, что у «МЮ» есть преимущество перед «Манчестер Сити» в борьбе за вратаря «лис», поскольку его отец – Петер Шмейхель – посоветовал своему сыну перейти в «Юнайтед».

В нынешнем сезоне Каспер Шмейхель провел во всех турнирах 37 матчей, пропустил 47 мячей и в 13-ти встречах оставлял свои ворота «сухими».