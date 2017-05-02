Стротман дисквалифицирован на два матча за симуляцию в римском дерби
Полузащитник «Ромы» Кевин Стротман получил дисквалификацию
на два матча чемпионата Италии. Он наказан за симуляцию в матче с «Лацио»
(1:3).
В этом матче Стротман заработал пенальти, который реализовал
Даниэле Де Росси. На повторе видно, что Уоллес не касался голландца и тот
симулировал нарушение.
Дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии счел
действия Стротмана «серьезным проявлением неспортивного поведения» и дисквалифицировал
его на два матча. Таким образом, Кевин пропустит матчи против «Милана» и «Ювентуса».
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