Стротман дисквалифицирован на два матча за симуляцию в римском дерби

Полузащитник «Ромы» Кевин Стротман получил дисквалификацию на два матча чемпионата Италии. Он наказан за симуляцию в матче с «Лацио» (1:3).

В этом матче Стротман заработал пенальти, который реализовал Даниэле Де Росси. На повторе видно, что Уоллес не касался голландца и тот симулировал нарушение.

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии счел действия Стротмана «серьезным проявлением неспортивного поведения» и дисквалифицировал его на два матча. Таким образом, Кевин пропустит матчи против «Милана» и «Ювентуса».