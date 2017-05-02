Стал известен расширенный состав сборной России на чемпионат мира

читайте также

Олег Знарок: Все, забыли про НХЛ! Команда уже здесь Главный тренер сборной России Олег Знарок рассказал о подготовке нашей команды к чемпионату мира после тренировки в Новогорске.

Борис Михайлов: Капризов достоин чемпионата мира, но в заявку включат другого Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Борис Михайлов прокомментировал расширенный состав национальной команды

Роман Ротенберг: Будем работать над тем, чтобы Мозякин больше общался с журналистами Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мнением о капитане сборной России Сергее Мозякине.

Олег Знарок: Мозякин будет капитаном сборной России на чемпионате мира, Шипачев и Белов – ассистентами Капитаном сборной России на чемпионате мира по хоккею-2017 будет Сергей Мозякин. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Олег Знарок.

Германия объявила состав сборной на чемпионат мира-2017 Стал известен состав сборной Германии на предстоящий чемпионат мира по хоккею.

Латвия объявила состав сборной на чемпионат мира-2017 Стал известен состав сборной Латвии на предстоящий чемпионат мира по хоккею.

Сборная Белоруссии огласила состав на ЧМ-2017 Стал известен состав сборной Белоруссии на предстоящий чемпионат мира по хоккею, который состоится с 5 по 21 мая в двух странах – Франции и Германии (в Париже и в Кёльне).

Фаст, Сведберг и Умарк вошли в предварительный состав шведов на ЧМ-2017 Четыре представителя Континентальной хоккейной лиги и 16 игроков Национальной хоккейной лиги вошли в предварительный состав сборной Швеции на чемпионат мира-2017, сообщает официальный аккаунт национальной команды в «твиттере».

Борис Майоров: Игроки НХЛ не лучше наших. И Знарок уже знает, кого «отсеять» Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров подвел итоги выступлению сборной России на Чешских играх – генеральной репетиции перед ЧМ-2017.

Борис Майоров: Судить сборную за поражения на Чешских играх не стоит Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров подвел итоги выступлению сборной России на Чешских играх – генеральной репетиции перед ЧМ-2017.

IIHF хочет сократить количество участников чемпионата мира Международная федерация хоккея (IIHF) рассматривает вопрос сокращения количества участников элитного дивизиона чемпионата мира по хоккею с 16 до 14 команд.

Иван Проворов: Победа над чехами придаст нам положительные эмоции. Перенесем их на чемпионат мира Защитник сборной России Иван Проворов прокомментировал победу над командой Чехии в рамках Евротура. Отметим, что игрок «Филадельфии» забросил в этой встрече одну шайбу.

«Надо ждать Овечкина в сборную!» Брать ли Александра Великого на чемпионат мира? Обозреватель «Советского спорта» подводит итоги Евротура и объясняет, что нам нужна троица из «Вашингтона».

Буллитная победа России, Балотелли забил «ПСЖ», «Наполи» обыграл «Интер». Главные новости утра «Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра понедельника.

Сборная России провалила Чешские игры. Знарок среагировал на это жестко Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко – об итогах Евротура и четырех молодых игроках, вызванных сегодня в нашу команду.

Команда из России выиграла Лигу чемпионов. Главное для Петербурга за неделю Пока в «Зените» и вокруг «Зенита» странная возня, большие европейские титулы берут другие.

Капризов, Барабанов и Красковский присоединятся к сборной России для подготовки к ЧМ ППервый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что нападающие олимпийской сборной России Кирилл Капризов, Александр Барабанов и Павел Красковский будут готовиться к чемпионату мира в составе национальной команды.

«Какой же изумительный буллит Гусева. Шедевр!» Как Россия победила чехов (видео) Шикарный бросок получился у Никиты Гусева. Сборная России благодаря этому одержала победу над чехами на этапе Евротура.

Владимир Плющев: Победа улучшит настроение тренерскому штабу Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев - о победе в последнем матче Чешских игр над хозяевами и победителями турнира (4:3 бул.).