Стал известен расширенный состав сборной России на чемпионат мира
Определился расширенный состав сборной России на чемпионат
мира по хоккею. Об этом сообщает официальный сайт ФХР.
В состав вошли 28 хоккеистов:
Вратари - Андрей Василевский («Тампа Бэй»), Илья
Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА);
Защитники - Виктор
Антипин («Металлург» Мг), Антон Белов (СКА), Алексей Береглазов («Рейнджерс»),
Владислав Гавриков («Локомотив»), Артем Зуб (СКА), Богдан Киселевич (ЦСКА),
Андрей Миронов («Динамо»), Иван Проворов («Филадельфия»), Михаил Науменков
(ЦСКА);
Нападающие - Никита
Гусев, Евгений Дадонов (оба - СКА), Кирилл Капризов (ЦСКА), Никита Кучеров («Тампа
Бэй»), Сергей Мозякин («Металлург» Мг), Владислав Наместников («Тампа Бэй»),
Валерий Ничушкин (ЦСКА), Артемий Панарин («Чикаго»), Иван Телегин (ЦСКА),
Владимир Ткачев («Ак Барс»), Вадим Шипачев (СКА), Андрей Светлаков (ЦСКА),
Сергей Плотников (СКА), Сергей Андронов (ЦСКА), Роман Любимов («Филадельфия»),
Александр Барабанов (СКА).
Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая во Франции и Германии.