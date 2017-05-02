Олег Знарок: Мозякин будет капитаном сборной России на чемпионате мира, Шипачев и Белов – ассистентами
Капитаном сборной России на чемпионате мира по хоккею-2017
будет Сергей Мозякин. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Олег
Знарок.
Напомним, ранее тренерский штаб назвал расширенный состав
команды на турнир.
«В начальную заявку войдут
23 человека. Капитаном будет Сергей Мозякин, ассистентами - Вадим Шипачев и Антон Белов», -
цитирует Знарка «Р-Спорт».
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