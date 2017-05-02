Этот день в истории. Бойцу ММА Максиму Гришину исполнилось 33 года
Сегодня, 2 мая, исполнилось 33 года российскому бойцу ММА полутяжелой весовой категории Максиму Гришину.
Сейчас спортсмен представляет клуб «Ахмат» и участвует в турнирах под эгидой WFCA.
За свою профессиональную карьеру он провел 31 поединок, в которых одержал 24 победы и потерпел семь поражений.
Свой последний бой он провел 25 февраля на турнире WFCA 34, который прошел в Москве, и победил Матея Батинича нокаутом в третьем раунде.
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