Этот день в истории. Чемпиону М-1 в полусреднем весе Алексею Кунченко исполнилось 33 года
Сегодня, 2 мая, исполнилось 33 года известному российскому бойцу ММА полусредней весовой категории Алексею Кунченко.
На данный момент спортсмен является чемпионом промоушена М-1 и тренируется под руководством Александра Шлеменко в Омске.
За свою профессиональную карьеру он провел 16 поединков и во всех одержал победы (11 — нокаутом, 1 — сабмишеном и 4 — решением судей).
Свой последний бой он провел 3 марта на турнире M-1 Challenge 75 против Максима Грабовича и победил единогласным решением судей.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически