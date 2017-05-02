Наставник «Кайрата»: Аршавин – футболист плохого уровня? Он очень хорошо вошел в игру
Главный тренер «Кайрата»
Кахабер Цхададзе после выездной ничьи в матче
чемпионата Казахстана с «Астаной» (1:1) сообщил, что остался доволен
игрой своего подопечного - российского нападающего Андрея Аршавина.
«Аршавин плохого уровня футболист? Мы имели возможность его
использовать, и мы его использовали. Я думаю, что он очень хорошо вошел в игру.
Это было мое решение (оставить Аршавина в запасе и выпустить его на замену), и
считаю его правильным», - приводит слова Цзададзе официальный сайт «Кайрата».
Бывший капитан сборной России появился на поле на 68-й минуте, заменив
Исаэла. Результативными действиями Аршавин не отметился.
Набрав 19 очков в 11 матчах, «Кайрат» занимает второе место в таблице и
отстает от лидирующей «Астаны» на четыре очка.
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