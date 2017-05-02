Наставник «Кайрата»: Аршавин – футболист плохого уровня? Он очень хорошо вошел в игру

Главный тренер «Кайрата» Кахабер Цхададзе после выездной ничьи в матче чемпионата Казахстана с «Астаной» (1:1) сообщил, что остался доволен игрой своего подопечного - российского нападающего Андрея Аршавина.

«Аршавин плохого уровня футболист? Мы имели возможность его использовать, и мы его использовали. Я думаю, что он очень хорошо вошел в игру. Это было мое решение (оставить Аршавина в запасе и выпустить его на замену), и считаю его правильным», - приводит слова Цзададзе официальный сайт «Кайрата».

Бывший капитан сборной России появился на поле на 68-й минуте, заменив Исаэла. Результативными действиями Аршавин не отметился.

Набрав 19 очков в 11 матчах, «Кайрат» занимает второе место в таблице и отстает от лидирующей «Астаны» на четыре очка.