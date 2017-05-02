Евгений Пашутин: К серии с «Локомотивом» все восстановились, травмированных нет
Главный тренер
казанского УНИКСа Евгений Пашутин сообщил, что его подопечные подошли в полной
боевой готовности к четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ против
краснодарского клуба «Локомотив-Кубань».
«На первый план в этой серии выйдут воля и характер. Победит то, кто
будет более мотивирован. Серия будет длинной, но важно не жалеть силы, а каждый
матч играть, как последний. Каждый матч будет как финал. Ребята все
восстановились, усталости нет. Все здоровы, что очень важно», - приводит
«Р-Спорт» слова Пашутина.
Первые два матча серии до трех побед пройдут 5 и 7 мая в Краснодаре, третий и, если понадобится, четвертый – 10 и 12 мая в Казани.
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