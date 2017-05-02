Евгений Пашутин: К серии с «Локомотивом» все восстановились, травмированных нет

Главный тренер казанского УНИКСа Евгений Пашутин сообщил, что его подопечные подошли в полной боевой готовности к четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ против краснодарского клуба «Локомотив-Кубань».

«На первый план в этой серии выйдут воля и характер. Победит то, кто будет более мотивирован. Серия будет длинной, но важно не жалеть силы, а каждый матч играть, как последний. Каждый матч будет как финал. Ребята все восстановились, усталости нет. Все здоровы, что очень важно», - приводит «Р-Спорт» слова Пашутина.

Первые два матча серии до трех побед пройдут 5 и 7 мая в Краснодаре, третий и, если понадобится, четвертый – 10 и 12 мая в Казани.