Мунтари дисквалифицирован на один матч за самовольный уход с поля после расистских оскорблений

Полузащитник «Пескары» Салли Мунтари дисквалифицирован на один матч чемпионата Италии. Он самовольно покинул поле во время матча с «Кальяри».

Напомним, что Мунтари призвал арбитра прервать матч из-за того, что болельщики «Кальяри» оскорбляли его по расовому признаку. Однако арбитр не только не остановил игру, но и показал футболисту желтую карточку. В результате футболист на 89-й минуте самовольно покинул поле.

Отметим, что Мунтари пропустит матч против «Кротоне», который состоится 7 мая.