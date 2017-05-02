Мунтари дисквалифицирован на один матч за самовольный уход с поля после расистских оскорблений
Полузащитник «Пескары» Салли Мунтари дисквалифицирован на
один матч чемпионата Италии. Он самовольно покинул поле во время матча с «Кальяри».
Напомним, что Мунтари призвал арбитра прервать матч из-за
того, что болельщики «Кальяри» оскорбляли его по расовому признаку. Однако
арбитр не только не остановил игру, но и показал футболисту желтую карточку. В
результате футболист на 89-й минуте самовольно покинул поле.
Отметим, что Мунтари пропустит матч против «Кротоне»,
который состоится 7 мая.
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