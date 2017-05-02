Роман Ротенберг: Будем работать над тем, чтобы Мозякин больше общался с журналистами

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мнением о капитане сборной России Сергее Мозякине.

- Мозякин назначен капитаном сборной России по решению главного тренера Олега Знарка. Могу сказать, что мы будем работать над тем, чтобы Мозякин больше общался с журналистами, - приводит слова Ротенберга «Р-Спорт».

Напомним, нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин назначен капитаном сборной Росси на чемпионат мира-2017, ассистентами будут игроки СКА Антон Белов и Вадим Шипачев.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Сборная России в группе А сыграет с Швецией, США, Германией, Словакией, Латвией, Данией и Италией. Все встречи в этой группе состоятся в Кельне.