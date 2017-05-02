«Локомотив» обыграл «Урал» и завоевал Кубок России

Футболисты московского «Локомотива» переиграли «Урал» из Екатеринбурга в финальном матче Кубка России.

Встреча, прошедшая во вторник в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась победой столичного клуба – 2:0. Первый тайм завершился без забитых мячей. Во втором – на 76-й минуте цели достиг удар Игоря Денисова с радиуса штрафной площади. При этом случился рикошет – мяч задел ногу одного из защитников «Урала». На 80-й минуте уральцы могли отыграться, но мяч после удара Владимира Ильина с острого угла попал в штангу. В конце основного времени матча итоговый счет установил Алексей Миранчук.

Таким образом, «Локомотив» в седьмой раз в своей истории стал обладателем Кубка России. По этому числу «железнодорожники» сравнялись с ЦСКА. Чаще этих клубов в постсоветской истории никто Кубок России не завоевывал. При этом нынешний наставник «Локомотива» Юрий Семин в пятый раз в своей карьере стал обладателем Кубка России в роли главного тренера команды.

«Урал» впервые в своей истории играл в финале Кубка страны. Напомним, что на пути к финалу клуб из Екатеринбурга поступательно обыграл «Челябинск» (3:0, в гостях), пермский «Амкар» (1:1, 4:2-пен, в гостях), «Краснодар» (3:3, 4:3-пен, в гостях) и казанский «Рубин» (2:1, дома).

«Локомотив» также начал борьбу за Кубок России с 1/16 финала, поочередно одолев «Химки» (3:0, в гостях), самарские «Крылья Советов» (3:1, в гостях), «Тосно» (1:0, дома) и «Уфу» (1:0, дома).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Урал» - «Локомотив».