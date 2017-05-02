«Локомотив» обыграл «Урал» и завоевал Кубок России
Футболисты московского
«Локомотива» переиграли «Урал» из Екатеринбурга в финальном матче Кубка России.
Встреча, прошедшая во
вторник в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась победой столичного
клуба – 2:0. Первый тайм завершился без забитых мячей. Во втором – на 76-й минуте цели достиг
удар Игоря Денисова с радиуса штрафной площади. При этом случился рикошет – мяч
задел ногу одного из защитников «Урала». На 80-й минуте уральцы могли
отыграться, но мяч после удара Владимира Ильина с острого угла попал в штангу. В конце основного времени матча итоговый счет установил Алексей Миранчук.
Таким образом, «Локомотив»
в седьмой раз в своей истории стал обладателем Кубка России. По этому числу «железнодорожники»
сравнялись с ЦСКА. Чаще этих клубов в постсоветской истории никто Кубок России
не завоевывал. При этом нынешний наставник «Локомотива» Юрий Семин в пятый раз в своей карьере стал обладателем Кубка России в роли главного тренера команды.
«Урал» впервые в
своей истории играл в финале Кубка страны. Напомним, что на пути к финалу клуб
из Екатеринбурга поступательно обыграл «Челябинск» (3:0, в гостях), пермский
«Амкар» (1:1, 4:2-пен, в гостях), «Краснодар» (3:3, 4:3-пен, в гостях) и
казанский «Рубин» (2:1, дома).
«Локомотив» также
начал борьбу за Кубок России с 1/16 финала, поочередно одолев «Химки» (3:0, в
гостях), самарские «Крылья Советов» (3:1, в гостях), «Тосно» (1:0, дома) и
«Уфу» (1:0, дома).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Урал» - «Локомотив».
Матч
Голы
Денисов И. 76 (0:1). Миранчук А. 90 (0:2).
Состав
Урал: Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Емельянов (Манучарян, 79, , 90), Бикфалви, Димитров (Глушков, 88), Лунгу, Павлюченко (Фидлер, 46, , 90), Ильин
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Кверквелия, Фернандеш, Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов (Баринов, 90), Майкон (Фарфан, 85 , 90), Ари
Предупреждения:
Лунгу, 49; Балажиц, 65; Ильин, 69 - нет
Удаления:
Манучарян, 90; Фидлер, 90 - Ари, 90; Фарфан, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция