«Ювентус» и «Наполи» интересуются нападающим «Сампдории» Шиком

Нападающий «Сампдории» Патрик Шик привлек внимание ведущих итальянских клубов. На него претендуют «Наполи» и «Ювентус».

Как сообщает Football Italia, на Шика претендуют многие клубы, но только «Наполи» и «Ювентус» могут заплатить за него требуемые «Сампдорией» 25 миллионов евро.

В текущем сезоне 21-летний чешский нападающий провел 31 матч за «Сампдорию» и забил 13 мячей при трех голевых передачах.