В конце матча «Урал» - «Локомотив» вспыхнула массовая драка
В компенсированное ко
второму тайму время финального матча Кубка России между «Уралом» из
Екатеринбурга и московским «Локомотивом» вспыхнула массовая драка.
В ней приняли участие
футболисты и руководители обеих клубов. Зачинщики потасовки – Ари, Артем
Фидлер, Джефферсон Фарфан и Эдгар Манучарян получили по красной карточке. Таким
образом, обе команды доигрывали встречу вдевятером.
Встреча, прошедшая во вторник в Сочи на стадионе «Фишт»,
завершилась победой столичного клуба – 2:0. Первый тайм завершился без забитых
мячей. В конце второго отличились Игорь Денисов и Алексей Миранчук.
Таким образом, «Локомотив» в седьмой раз в своей истории стал обладателем Кубка России. По этому числу «железнодорожники» сравнялись с ЦСКА. Чаще этих клубов в постсоветской истории никто Кубок России не завоевывал. При этом нынешний наставник «Локомотива» Юрий Семин в пятый раз в своей карьере стал обладателем Кубка России в роли главного тренера команды.
Матч
Голы
Денисов И. 76 (0:1). Миранчук А. 90 (0:2).
Состав
Урал: Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Емельянов (Манучарян, 79, , 90), Бикфалви, Димитров (Глушков, 88), Лунгу, Павлюченко (Фидлер, 46, , 90), Ильин
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Кверквелия, Фернандеш, Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов (Баринов, 90), Майкон (Фарфан, 85 , 90), Ари
Предупреждения:
Лунгу, 49; Балажиц, 65; Ильин, 69 - нет
Удаления:
Манучарян, 90; Фидлер, 90 - Ари, 90; Фарфан, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция