Юрий Семин в пятый раз завоевал Кубок России, будучи наставником «Локомотива»
Главный тренер
московского «Локомотива» Юрий Семин в пятый раз в своей тренерской карьере
выиграл Кубок России по футболу. При этом все перечисленные трофеи Юрий Семин
завоевал, будучи наставником «железнодорожников».
В качестве игрока
Юрий Семин в 1970 году побеждал в Кубке СССР, выступая за московское «Динамо». А
в качестве президента «Локомотива» Юрий Семин поднимал над собой Кубок России в
2007 году. Тогда «Локомотив» возглавлял Анатолий Бышовец.
Во вторник, 2 мая, футболисты московского «Локомотива» переиграли «Урал» из Екатеринбурга в финальном матче Кубка России. Встреча, прошедшая во вторник в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась победой столичного клуба – 2:0. Первый тайм завершился без забитых мячей. В конце второго отличились Игорь Денисов и Алексей Миранчук.
Матч
Голы
Денисов И. 76 (0:1). Миранчук А. 90 (0:2).
Состав
Урал: Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Емельянов (Манучарян, 79, , 90), Бикфалви, Димитров (Глушков, 88), Лунгу, Павлюченко (Фидлер, 46, , 90), Ильин
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Кверквелия, Фернандеш, Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов (Баринов, 90), Майкон (Фарфан, 85 , 90), Ари
Предупреждения:
Лунгу, 49; Балажиц, 65; Ильин, 69 - нет
Удаления:
Манучарян, 90; Фидлер, 90 - Ари, 90; Фарфан, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция