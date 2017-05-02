Юрий Семин в пятый раз завоевал Кубок России, будучи наставником «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин в пятый раз в своей тренерской карьере выиграл Кубок России по футболу. При этом все перечисленные трофеи Юрий Семин завоевал, будучи наставником «железнодорожников».

В качестве игрока Юрий Семин в 1970 году побеждал в Кубке СССР, выступая за московское «Динамо». А в качестве президента «Локомотива» Юрий Семин поднимал над собой Кубок России в 2007 году. Тогда «Локомотив» возглавлял Анатолий Бышовец.

Во вторник, 2 мая, футболисты московского «Локомотива» переиграли «Урал» из Екатеринбурга в финальном матче Кубка России. Встреча, прошедшая во вторник в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась победой столичного клуба – 2:0. Первый тайм завершился без забитых мячей. В конце второго отличились Игорь Денисов и Алексей Миранчук.