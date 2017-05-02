«Локомотив» в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги Европы

Московский «Локомотив», обыграв «Урал» в финальном матче Кубка России-2016/2017, обеспечил себе право сыграть в следующем сезоне в Лиге Европы.

Причем «железнодорожники» возьмут старт с группового этапа, минуя квалификационные раунды.

Футболисты московского «Локомотива» переиграли «Урал» из Екатеринбурга в финальном матче Кубка России. Встреча, прошедшая во вторник в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась победой столичного клуба – 2:0. Первый тайм завершился без забитых мячей. В конце второго отличились Игорь Денисов и Алексей Миранчук.

Таким образом, «Локомотив» в седьмой раз в своей истории стал обладателем Кубка России. По этому числу «железнодорожники» сравнялись с ЦСКА. Чаще этих клубов в постсоветской истории никто Кубок России не завоевывал. При этом нынешний наставник «Локомотива» Юрий Семин в пятый раз в своей карьере стал обладателем Кубка России в роли главного тренера команды.