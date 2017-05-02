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«Локомотив» в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Московский «Локомотив», обыграв «Урал» в финальном матче Кубка России-2016/2017, обеспечил себе право сыграть в следующем сезоне в Лиге Европы.

Причем «железнодорожники» возьмут старт с группового этапа, минуя квалификационные раунды.

Футболисты московского «Локомотива» переиграли «Урал» из Екатеринбурга в финальном матче Кубка России. Встреча, прошедшая во вторник в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась победой столичного клуба – 2:0. Первый тайм завершился без забитых мячей. В конце второго отличились Игорь Денисов и Алексей Миранчук.

Таким образом, «Локомотив» в седьмой раз в своей истории стал обладателем Кубка России. По этому числу «железнодорожники» сравнялись с ЦСКА. Чаще этих клубов в постсоветской истории никто Кубок России не завоевывал.  При этом нынешний наставник «Локомотива» Юрий Семин в пятый раз в своей карьере стал обладателем Кубка России в роли главного тренера команды.

Матч

Урал - Локомотив - 0:2 (0:0)

Голы

Денисов И. 76 (0:1). Миранчук А. 90 (0:2).

Состав

Урал: Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Емельянов (Манучарян, 79, , 90), Бикфалви, Димитров (Глушков, 88), Лунгу, Павлюченко (Фидлер, 46, , 90), Ильин

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Кверквелия, Фернандеш, Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов (Баринов, 90), Майкон (Фарфан, 85 , 90), Ари

Предупреждения:

Лунгу, 49; Балажиц, 65; Ильин, 69 - нет

Удаления:

Манучарян, 90; Фидлер, 90 - Ари, 90; Фарфан, 90

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция

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