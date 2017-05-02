Дмитрий Тарасов: Драка? Это футбол, здесь играют мужики
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов после
победы над «Уралом» в финальном матче Кубка России высказал мнение о массовой
драке с участием футболистов, которая вспыхнула в компенсированное ко второму
тайму время.
«Драка в конце матча? Там произошло столкновение.
Считаю, ничего страшного. Это футбол. Здесь играют мужики», - сказал Тарасов в
эфире телеканала «Матч ТВ».
В драке приняли участие футболисты и
руководители обеих клубов. Зачинщики потасовки – Ари, Артем Фидлер, Джефферсон
Фарфан и Эдгар Манучарян получили по красной карточке. Таким образом, обе
команды доигрывали встречу вдевятером.
Встреча,
прошедшая во вторник в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась победой столичного
клуба – 2:0. Первый тайм завершился без забитых мячей. В конце второго
отличились Игорь Денисов и Алексей Миранчук.
Таким образом, «Локомотив» в седьмой раз в своей истории стал обладателем Кубка России. По этому числу «железнодорожники» сравнялись с ЦСКА. Чаще этих клубов в постсоветской истории никто Кубок России не завоевывал. При этом нынешний наставник «Локомотива» Юрий Семин в пятый раз в своей карьере стал обладателем Кубка России в роли главного тренера команды.
Матч
Голы
Денисов И. 76 (0:1). Миранчук А. 90 (0:2).
Состав
Урал: Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Емельянов (Манучарян, 79, , 90), Бикфалви, Димитров (Глушков, 88), Лунгу, Павлюченко (Фидлер, 46, , 90), Ильин
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Кверквелия, Фернандеш, Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов (Баринов, 90), Майкон (Фарфан, 85 , 90), Ари
Предупреждения:
Лунгу, 49; Балажиц, 65; Ильин, 69 - нет
Удаления:
Манучарян, 90; Фидлер, 90 - Ари, 90; Фарфан, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция