Дмитрий Тарасов: Драка? Это футбол, здесь играют мужики

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов после победы над «Уралом» в финальном матче Кубка России высказал мнение о массовой драке с участием футболистов, которая вспыхнула в компенсированное ко второму тайму время.

«Драка в конце матча? Там произошло столкновение. Считаю, ничего страшного. Это футбол. Здесь играют мужики», - сказал Тарасов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В драке приняли участие футболисты и руководители обеих клубов. Зачинщики потасовки – Ари, Артем Фидлер, Джефферсон Фарфан и Эдгар Манучарян получили по красной карточке. Таким образом, обе команды доигрывали встречу вдевятером.

Встреча, прошедшая во вторник в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась победой столичного клуба – 2:0. Первый тайм завершился без забитых мячей. В конце второго отличились Игорь Денисов и Алексей Миранчук.

Таким образом, «Локомотив» в седьмой раз в своей истории стал обладателем Кубка России. По этому числу «железнодорожники» сравнялись с ЦСКА. Чаще этих клубов в постсоветской истории никто Кубок России не завоевывал. При этом нынешний наставник «Локомотива» Юрий Семин в пятый раз в своей карьере стал обладателем Кубка России в роли главного тренера команды.