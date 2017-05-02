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Массимилиано Аллегри: «Монако» показывает очень прямолинейный футбол

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча с «Монако». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Надеюсь, мы станем первой командой, которая в этом сезоне обыграет «Монако» в Лиге чемпионов на ее поле. Они показывают очень прямолинейный футбол. Эта команда существенно отличается от той, с которой мы играли два года назад. Статистика говорит, что в 2015 году «Монако» в первую очередь отличался крепкой обороной, а сейчас это ярко выраженная атакующая команда.

«Монако» забивает много голов, особенно в концовках матчей. Мы очень уважаем соперника и знаем, что для выхода в финал нам нужно провести два великолепных поединка.  Статистика нападающих «Монако» говорит сама за себя. Фалькао отлично действует в воздухе, а игроки вроде Бернарду Силвы значительно прибавили за эти два года», - цитирует Аллегри официальный сайт УЕФА.

Матч «Монако» - «Ювентус» состоится 3 мая и начнется в 21:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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