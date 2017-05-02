Путь «Локомотива» к Кубку России
Футболисты «Локомотива»
во вторник обыграли «Урал» и в седьмой раз в своей истории завоевали Кубок
России. «Советский спорт» вспоминает путь «железнодорожников» к трофею.
«Локомотив», будучи
клубом РФПЛ, вступил в борьбу за Кубок России с 1/16 финала. На этой стадии «железнодорожники»
21 сентября 2016 года на выезде разгромили подмосковные «Химки» - 3:0. По голу
в той встрече забили Алан Касаев и Игорь Портнягин. Еще один мяч защитник
химчан Игорь Чернышов забил в свои ворота.
27 октября 2016 года
подопечные Юрий Семина на выезде одолели самарские «Крылья Советов» - 3:1. В
составе победителей по мячу забили Майкон, Александр Самедов и Мануэл
Фернандеш. Волжане ответили голом престижа Алана Чочиева.
На стадии четвертьфинала
Кубка России «железнодорожники» дома сломили сопротивление «Тосно» из
Ленинградской области. Этот матч состоялся 1 марта 2017 года и завершился со
счетом 1:0. Единственный мяч на 19-й минуте забил Алексей Миранчук.
В полуфинале «Локомотив»
переиграл «Уфу». Эта встреча прошла в Москве на стадионе «Локомотив» 5 апреля и
завершилась со счетом 1:0. Победный гол для «железнодорожников» на 44-й минуте
забил Мануэл Фернандеш.
2 мая подопечные Юрий
Семина в Сочи на стадионе «Фишт» в финале сломили сопротивление «Урала» - 2:0.
Первый тайм завершился
без забитых мячей. Во втором – на 76-й минуте цели достиг удар Игоря Денисова с
радиуса штрафной площади. При этом случился рикошет – мяч задел ногу одного из
защитников «Урала». На 80-й минуте уральцы могли отыграться, но мяч после удара
Владимира Ильина с острого угла попал в штангу. В конце основного времени матча
итоговый счет установил Алексей Миранчук.
Таким образом, «Локомотив» в седьмой раз в своей истории стал обладателем Кубка России. По этому числу «железнодорожники» сравнялись с ЦСКА. Чаще этих клубов в постсоветской истории никто Кубок России не завоевывал. При этом нынешний наставник «Локомотива» Юрий Семин в пятый раз в своей карьере стал обладателем Кубка России в роли главного тренера команды.
Матч
Голы
Денисов И. 76 (0:1). Миранчук А. 90 (0:2).
Состав
Урал: Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Емельянов (Манучарян, 79, , 90), Бикфалви, Димитров (Глушков, 88), Лунгу, Павлюченко (Фидлер, 46, , 90), Ильин
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Кверквелия, Фернандеш, Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов (Баринов, 90), Майкон (Фарфан, 85 , 90), Ари
Предупреждения:
Лунгу, 49; Балажиц, 65; Ильин, 69 - нет
Удаления:
Манучарян, 90; Фидлер, 90 - Ари, 90; Фарфан, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция