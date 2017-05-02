Путь «Локомотива» к Кубку России

Футболисты «Локомотива» во вторник обыграли «Урал» и в седьмой раз в своей истории завоевали Кубок России. «Советский спорт» вспоминает путь «железнодорожников» к трофею.

«Локомотив», будучи клубом РФПЛ, вступил в борьбу за Кубок России с 1/16 финала. На этой стадии «железнодорожники» 21 сентября 2016 года на выезде разгромили подмосковные «Химки» - 3:0. По голу в той встрече забили Алан Касаев и Игорь Портнягин. Еще один мяч защитник химчан Игорь Чернышов забил в свои ворота.

27 октября 2016 года подопечные Юрий Семина на выезде одолели самарские «Крылья Советов» - 3:1. В составе победителей по мячу забили Майкон, Александр Самедов и Мануэл Фернандеш. Волжане ответили голом престижа Алана Чочиева.

На стадии четвертьфинала Кубка России «железнодорожники» дома сломили сопротивление «Тосно» из Ленинградской области. Этот матч состоялся 1 марта 2017 года и завершился со счетом 1:0. Единственный мяч на 19-й минуте забил Алексей Миранчук.

В полуфинале «Локомотив» переиграл «Уфу». Эта встреча прошла в Москве на стадионе «Локомотив» 5 апреля и завершилась со счетом 1:0. Победный гол для «железнодорожников» на 44-й минуте забил Мануэл Фернандеш.

2 мая подопечные Юрий Семина в Сочи на стадионе «Фишт» в финале сломили сопротивление «Урала» - 2:0.

Первый тайм завершился без забитых мячей. Во втором – на 76-й минуте цели достиг удар Игоря Денисова с радиуса штрафной площади. При этом случился рикошет – мяч задел ногу одного из защитников «Урала». На 80-й минуте уральцы могли отыграться, но мяч после удара Владимира Ильина с острого угла попал в штангу. В конце основного времени матча итоговый счет установил Алексей Миранчук.

Таким образом, «Локомотив» в седьмой раз в своей истории стал обладателем Кубка России. По этому числу «железнодорожники» сравнялись с ЦСКА. Чаще этих клубов в постсоветской истории никто Кубок России не завоевывал. При этом нынешний наставник «Локомотива» Юрий Семин в пятый раз в своей карьере стал обладателем Кубка России в роли главного тренера команды.