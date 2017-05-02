Джанлуиджи Буффон: Игроки «Монако» полны юношеской смелости и энтузиазма

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от матча с «Монако». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Если «Монако» участвует в полуфинале, значит заслужил это. Полагаю, матч будет равным. Думаю, мы превосходим соперника в опыте, но зато у него молодая и энергичная команда. Она полна юношеской смелости и энтузиазма. Когда ты молод, а я это помню по своей карьере, то чувствуешь себя несокрушимым. На пути в полуфинал «Монако» выбил ряд топ-клубов.

Два года назад мы почти и не мечтали о выходе в финал. Сейчас же это кажется достойной наградой за всю ту работу, что мы проделали на данный момент в турнире.

«Монако» любит атаковать. За него играют выдающиеся футболисты, которые наколотили уже лавину голов, и речь не только о Килиане Мбаппе. В их составе есть Фалькао и другие форварды, умеющие забивать. Отношусь к «Монако» с большим уважением. Что бы ни случилось завтра, судьба полуфинала решится не в Монако, так как у соперника непредсказуемая команда и может произойти все что угодно.

В это может быть сложно поверить, но участие в финале Лиги чемпионов подарит мне удовольствие, какое я прежде еще не испытывал. Я был рожден играть в таких матчах. Даже если мы выиграем финал, это не изменит моего будущего. Мой контракт рассчитан до 2018 года», - цитирует Буффона официальный сайт УЕФА.

Матч «Монако» - «Ювентус» состоится 3 мая и начнется в 21:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.



