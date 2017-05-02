Джанлуиджи Буффон: Игроки «Монако» полны юношеской смелости и энтузиазма
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями
от матча с «Монако». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/2 финала Лиги
чемпионов.
«Если «Монако» участвует в полуфинале, значит
заслужил это. Полагаю, матч будет равным. Думаю, мы превосходим соперника в
опыте, но зато у него молодая и энергичная команда. Она полна юношеской
смелости и энтузиазма. Когда ты молод, а я это помню по своей карьере, то
чувствуешь себя несокрушимым. На пути в полуфинал «Монако» выбил ряд
топ-клубов.
Два года назад мы почти и не мечтали о выходе в
финал. Сейчас же это кажется достойной наградой за всю ту работу, что мы проделали
на данный момент в турнире.
«Монако»
любит атаковать. За него играют выдающиеся футболисты, которые наколотили уже
лавину голов, и речь не только о Килиане Мбаппе. В их составе есть Фалькао и
другие форварды, умеющие забивать. Отношусь к «Монако» с большим уважением. Что
бы ни случилось завтра, судьба полуфинала решится не в Монако, так как у
соперника непредсказуемая команда и может произойти все что угодно.
В это может быть сложно поверить, но участие в
финале Лиги чемпионов подарит мне удовольствие, какое я прежде еще не
испытывал. Я был рожден играть в таких матчах. Даже если мы выиграем финал, это
не изменит моего будущего. Мой контракт рассчитан до 2018 года», - цитирует
Буффона официальный сайт УЕФА.
Матч «Монако» - «Ювентус» состоится 3 мая и
начнется в 21:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.