Команда Крамника лидирует в чемпионарте России

В Сочи проходят командные чемпионаты и первенства России по классическим шахматам среди мужчин, женщин, ветеранов, юношей и девушек.

Сегодня состоялись матчи 2-го тура у мужчин. Команда «Сибирь-Сириус» обыграла «Малахит» со счетом - 3,5:2,5, и вместе с ШСМ захватила лидерство в турнире.

«Сибирь» является одним из главных фаворитов, в ее составе играют такие топ-шахматисты, как Владимир Крамник,Шахрияр Мамедьяров, Аниш Гири, Ян Непомнящий, Александр Грищук.

Кстати, капитаном «Малахита» является 12-й чемпион мира Анатолий Карпов, а Петр Свидлер возглавляет команду «Медный всадник». Завтра на турнире выходной, матчи 3-го тура пройдут 4 мая.

СТАТИСТИКА

. «Сибирь» – «Малахит» - 3,5:2,5, ШФ ЦФО – «Медный всадник» - 3:3, СДЮСШОР – ШСМ - 2,5:3,5, «Ладья» – «Жигули» -3,5:2,5.. 1-2. «Сибирь», ШСМ – по 4; 3. «Медный всадник» – 3; 4-5. ШФ ЦФО, «Ладья» – 2; 6. «Малахит» – 1; 7-8. «Жигули», СДЮСШОР – по 0.