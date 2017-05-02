Кросби не сыграет в четвертом матче с «Вашингтоном» из-за сотрясения мозга
Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби получил сотрясение мозга
и не примет участие в четвертом матче серии против «Вашингтона». Об этом сообщил
главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан.
«Сиду диагностировано сотрясение мозга. Завтра он не сыграет.
Он находится под наблюдением врачей согласно протоколу. Я не могу назвать конкретных
сроков его возвращения в строй. В каждом случае бывает по-разному», - приводит
слова Салливана официальный сайт НХЛ.
Кросби получил травму в понедельник, на шестой минуте первого
периода матча №3 после неудачного столкновения с защитником «Кэпиталз» Мэттом
Нисканеном. Нисканен был наказан на пять минут и удален до конца игры, но во
вторник стало известно, что департамент НХЛ по безопасности игроков не будет
дополнительно рассматривать этот эпизод и наказывать игрока «Вашингтона».
Третий матч завершился в овертайме победой «Кэпиталз» со счетом
3:2. «Питтсбург» ведет в серии со счетом 2-1.
Кросби стал
лучшим снайпером сезона с 44 голами и вошел в число финалистов «Харт Трофи»,
как самый полезный игрок своей команды. В восьми матчах плей-офф на его счету
11 (4+7) очков.
Для Кросби
это сотрясение мозга стало вторым за сезон и четвертым в карьере. В начале
сезона он пропустил шесть игр из-за сотрясения, полученного на тренировке.