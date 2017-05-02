Кросби не сыграет в четвертом матче с «Вашингтоном» из-за сотрясения мозга

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби получил сотрясение мозга и не примет участие в четвертом матче серии против «Вашингтона». Об этом сообщил главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан.

«Сиду диагностировано сотрясение мозга. Завтра он не сыграет. Он находится под наблюдением врачей согласно протоколу. Я не могу назвать конкретных сроков его возвращения в строй. В каждом случае бывает по-разному», - приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

Кросби получил травму в понедельник, на шестой минуте первого периода матча №3 после неудачного столкновения с защитником «Кэпиталз» Мэттом Нисканеном. Нисканен был наказан на пять минут и удален до конца игры, но во вторник стало известно, что департамент НХЛ по безопасности игроков не будет дополнительно рассматривать этот эпизод и наказывать игрока «Вашингтона».

Третий матч завершился в овертайме победой «Кэпиталз» со счетом 3:2. «Питтсбург» ведет в серии со счетом 2-1.

Кросби стал лучшим снайпером сезона с 44 голами и вошел в число финалистов «Харт Трофи», как самый полезный игрок своей команды. В восьми матчах плей-офф на его счету 11 (4+7) очков.

Для Кросби это сотрясение мозга стало вторым за сезон и четвертым в карьере. В начале сезона он пропустил шесть игр из-за сотрясения, полученного на тренировке.