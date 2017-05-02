Анатолий Мещеряков: Вопрос по контракту Семина будет решаться в конце сезона
Председатель совета
директоров футбольного «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что вопросы по
контракту главного тренера команды Юрия Семина будут решаться в конце сезона.
«У Юрия Семина еще
окончание сезона, все вопросы по тренеру и другим в конце сезона», - приводит «Р-Спорт»
слова Мещерякова.
Семин возглавил «Локомотив» в августе 2016 года, подписав контракт по схеме «1+1». Во вторник железнодорожники победили екатеринбургский «Урал» (2:0) в финале Кубка России и завоевали право выступить на групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне. В чемпионате России клубам осталось провести четыре тура.
Матч
Голы
Денисов И. 76 (0:1). Миранчук А. 90 (0:2).
Состав
Урал: Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Емельянов (Манучарян, 79, , 90), Бикфалви, Димитров (Глушков, 88), Лунгу, Павлюченко (Фидлер, 46, , 90), Ильин
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Кверквелия, Фернандеш, Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов (Баринов, 90), Майкон (Фарфан, 85 , 90), Ари
Предупреждения:
Лунгу, 49; Балажиц, 65; Ильин, 69 - нет
Удаления:
Манучарян, 90; Фидлер, 90 - Ари, 90; Фарфан, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция