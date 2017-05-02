Анатолий Мещеряков: С Ари и Фарфаном будет очень жесткий разговор после драки в финале Кубка России
Председатель совета
директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал драку
игроков во время финального матча Кубка России против «Урала» (2:0). Он
пообещал жесткий разговор Ари и Джефферсону Фарфану.
«С Ари и Фарфаном не
просто будут разговаривать, а будут очень жестко разговаривать. Это, конечно,
эмоции, но это не красит профессиональных футболистов, невзирая на причины.
Санкции? Я думаю, что в контракте все прописано, будем разбираться в этом
вопросе очень пристально», - цитирует Мещерякова «Р-Спорт».
Ари и Фарфан в концовке
матча получили красные карточки за драку.
«Локомотив»
в седьмой раз в своей истории стал обладателем Кубка России. По этому числу
«железнодорожники» сравнялись с ЦСКА. Чаще этих клубов в постсоветской истории
никто Кубок России не завоевывал. При этом нынешний наставник
«Локомотива» Юрий Семин в пятый раз в своей карьере стал обладателем Кубка
России в роли главного тренера команды.
«Урал»
впервые в своей истории играл в финале Кубка страны. Напомним, что на пути к
финалу клуб из Екатеринбурга поступательно обыграл «Челябинск» (3:0, в гостях),
пермский «Амкар» (1:1, 4:2-пен, в гостях), «Краснодар» (3:3, 4:3-пен, в гостях)
и казанский «Рубин» (2:1, дома).
«Локомотив» также начал борьбу за Кубок России с 1/16 финала, поочередно одолев «Химки» (3:0, в гостях), самарские «Крылья Советов» (3:1, в гостях), «Тосно» (1:0, дома) и «Уфу» (1:0, дома).
Матч
Голы
Денисов И. 76 (0:1). Миранчук А. 90 (0:2).
Состав
Урал: Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Емельянов (Манучарян, 79, , 90), Бикфалви, Димитров (Глушков, 88), Лунгу, Павлюченко (Фидлер, 46, , 90), Ильин
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Кверквелия, Фернандеш, Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов (Баринов, 90), Майкон (Фарфан, 85 , 90), Ари
Предупреждения:
Лунгу, 49; Балажиц, 65; Ильин, 69 - нет
Удаления:
Манучарян, 90; Фидлер, 90 - Ари, 90; Фарфан, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция