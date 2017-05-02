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Виталий Мутко: Драка фанатов в присутствии представителя ФИФА - не очень хорошо для России

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Российского футбольного союза (РФС) и глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко признал, что драка фанатов на финальном матче Куба России, на котором было много международных наблюдателей, включая директора департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колина Смита, это не очень хорошо для России.

«Нам нужно привыкать, и болельщикам в первую очередь, чтобы играть как в Европе. Сегодня тестовый матч, как на Кубке конфедераций, мы могли бы поставить решетки, сетки и никому не дать шанса. Жаль, что ребята из фанатских объединений так себя ведут. Кому и что они хотят доказать? Как в субкультурах пытаются показать себя. Здесь было много наблюдателей и Колин Смит, для нас это конечно не очень хорошо», - приводит «Р-Спорт» слова Мутко.

Финал Кубка России, в котором московский «Локомотив» победил екатеринбургский «Урал» (2:0), прошел во вторник на сочинском стадионе «Фишт». Фанаты столичного клуба прорвались на поле после забитого железнодорожниками первого гола в матче, успокаивать болельщиков пришлось силами сотрудников полиции. Также после окончания игры на трибуне «Локомотива» вспыхнула драка между болельщиками. Конфликт удалось локализовать силами стюардов без вмешательства полиции.

Стадион «Фишт» примет четыре матча Кубка конфедераций-2017, а в 2018 году на арене пройдут четыре встречи группового этапа чемпионата мира, один четвертьфинал и один матч 1/8 финала.

Матч

Урал - Локомотив - 0:2 (0:0)

Голы

Денисов И. 76 (0:1). Миранчук А. 90 (0:2).

Состав

Урал: Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Емельянов (Манучарян, 79, , 90), Бикфалви, Димитров (Глушков, 88), Лунгу, Павлюченко (Фидлер, 46, , 90), Ильин

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Кверквелия, Фернандеш, Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов (Баринов, 90), Майкон (Фарфан, 85 , 90), Ари

Предупреждения:

Лунгу, 49; Балажиц, 65; Ильин, 69 - нет

Удаления:

Манучарян, 90; Фидлер, 90 - Ари, 90; Фарфан, 90

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция

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