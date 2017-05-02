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Александр Тарханов: В финале сказался опыт «Локомотива»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился впечатлениями после финального матча Кубка России против «Локомотива». Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.

«Игра боевая была, «Локомотив» имел преимущество, сказался опыт. Два года назад они завоевывали Кубок. Этот опыт сыграл решающую роль, плюс груз ответственности на нас давил. По самоотдаче не могу никому предъявить претензии, но в нападении не все получалось. «Локомотиву» мы не давали вольности, и только удар Денисова принес победу. Был шанс у Ильина при счете 0:1», - цитирует Тарханова «Р-Спорт».

«Локомотив» в седьмой раз в своей истории стал обладателем Кубка России. По этому числу «железнодорожники» сравнялись с ЦСКА. Чаще этих клубов в постсоветской истории никто Кубок России не завоевывал.  При этом нынешний наставник «Локомотива» Юрий Семин в пятый раз в своей карьере стал обладателем Кубка России в роли главного тренера команды.

«Урал» впервые в своей истории играл в финале Кубка страны. Напомним, что на пути к финалу клуб из Екатеринбурга поступательно обыграл «Челябинск» (3:0, в гостях), пермский «Амкар» (1:1, 4:2-пен, в гостях), «Краснодар» (3:3, 4:3-пен, в гостях) и казанский «Рубин» (2:1, дома).

«Локомотив» также начал борьбу за Кубок России с 1/16 финала, поочередно одолев «Химки» (3:0, в гостях), самарские «Крылья Советов» (3:1, в гостях), «Тосно» (1:0, дома) и «Уфу» (1:0, дома).

Матч

Урал - Локомотив - 0:2 (0:0)

Голы

Денисов И. 76 (0:1). Миранчук А. 90 (0:2).

Состав

Урал: Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Емельянов (Манучарян, 79, , 90), Бикфалви, Димитров (Глушков, 88), Лунгу, Павлюченко (Фидлер, 46, , 90), Ильин

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Кверквелия, Фернандеш, Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов (Баринов, 90), Майкон (Фарфан, 85 , 90), Ари

Предупреждения:

Лунгу, 49; Балажиц, 65; Ильин, 69 - нет

Удаления:

Манучарян, 90; Фидлер, 90 - Ари, 90; Фарфан, 90

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция

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