Let's Do It прошла в закрытую европейскую квалификацию к EPICENTER: Moscow

Алексей «Solo» Березин: Я вообще не видел ни одного турнира, где я был, чтобы была такая поддержка

Капитан Virtus.pro Алексей «Solo» Березин в интервью Марии Ермолиной рассказал о буткемпе в Краснодаре, о поддержке болельщиков на турнире, а также коротко охарактеризовал каждого из своих тиммейтов.