Let's Do It прошла в закрытую европейскую квалификацию к EPICENTER: Moscow
Польский коллектив Let's Do It выиграл открытую европейскую квалификацию к турниру EPICENTER: Moscow.
В финале отборочных поляки обыграли Prodota Gaming со счетом 2:0 и прошли в закрытую квалификацию.
Напомним, что прямые приглашения на турнир получили OG и Evil Geniuses.
EPICENTER: Moscow пройдет с 4 по 11 июня в «ВТБ Ледовый Дворец». Призовой фонд чемпионата составит 500 000 долларов.
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