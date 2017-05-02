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Дмитрий Торгованов: У сборной Швеции почти нет слабых мест

Источник:  Федерация гандбола России (ФГР)Комментарии

Главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов оценил ближайшего соперника команды по отборочному турниру Евро-2018 – сборную Швеции.

«Безусловно, сборная Швеции – фаворит, – приводит слова Торгованова официальный сайт Федерации гандбола России. – Шведы уверенно начали отборочный цикл чемпионата Европы с двух побед, а на чемпионате мира во Франции заняли шестое место, показав великолепный гандбол. Мы же стартовали с двух ничьих, и нельзя сказать, что это результат, который мы бы хотели видеть.

Практически все игроки сборной Швеции выступают в сильных европейских клубах, причем на ведущих позициях. У нашего соперника очень мало слабых мест, их практически нет. Считаю, что сборная Швеции по сравнению с прошлым чемпионатом Европы, когда мы с ними играли, стала сильнее. В национальную команду пришло много молодых игроков, которые хотят показывать хороший гандбол. Думаю, что скандинавы стали сильнее и интереснее как команда».

Матч Россия – Швеция пройдет 3 мая на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге. Начало игры – 19:15 (мск).

Напомним, после двух туров отборочного турнира Швеция лидирует в группе 6, одержав две победы. Россия дважды сыграла вничью и идет на втором месте.

6 мая Россия и Швеция сыграют в Линчепинге.

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