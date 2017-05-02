WTA номинировала Касаткину и Павлюченкову на приз лучшему игроку апреля
Женская теннисная
ассоциация (WTA) номинировала россиянок Дарью
Касаткину и Анастасию Павлюченкову на приз лучшему игроку апреля, сообщает официальный сайт
организации.
Среди претенденток на
награду также француженка Кристина Младенович и представительница Германии Лаура
Зигемунд. Лауреат
определится по итогам голосования на официальном сайте.
Напомним, что в марте
лучшей теннисисткой была признана россиянка Елена Веснина.
В апреле Касаткина
стала победительницей турнира в американском Чарльстоне. Этот триумф является
для Дарьи первым на турнирах WTA. Павлюченкова в апреле выиграла турнир в
мексиканском Монтеррее.
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