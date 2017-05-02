Шишкарев назначен капитаном сборной России

Правый крайний «Вардара» Даниил Шишкарев назначен капитан сборной России, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России.

«Вечером на видеоразборе Дмитрий Николаевич Торгованов объявил, что я становлюсь капитаном сборной России, а заместителем капитана – Вадим Богданов. Это решение тренерского штаба, – рассказал Шишкарев. – Признаюсь, для меня это стало неожиданостью. Я был капитаном в юношеской и молодежной команде, но на таком уровне – впервые.

Это вызов для меня, в то же время назначение капитаном повышает ответственность и, надеюсь, положительно скажется на моем отношении к делу и игре. Надеюсь, что я буду достойным капитаном нашей команды».

Напомним, сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2018 со Швецией. 3 мая команды сыграют в Санкт-Петербурге, а 6 мая – в Линчепинге.

Добавим, что бывший капитан сборной России Тимур Дибиров принял решение взять паузу в выступлении за национальную команду, поэтому по согласованию с тренерским штабом не был вызван на сбор.