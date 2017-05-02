Григорий Иванов: Драки не красят футбол, но ничего страшного не произошло

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов считает, что драка между футболистами «Локомотива» и «Урала» в финале Кубка России, конечно, не красит российский футбол, но ничего страшного здесь не произошло.

«Что касается драки, то это футбол, эмоции. Ребята все на эмоциях сильных. Ничего страшного тут не произошло: потолкались, ударили друг друга, получили по заслугам красные карточки. Все нормально, после игры уже все извинились перед друг другом, обнялись и примирились. Конечно, это не красит наш футбол, совсем не красит», - приводит «Р-Спорт» слова Иванова.

«Локомотив» во вторник в Сочи стадионе «Фишт» победил «Урал» (2:0) и в седьмой раз завоевал Кубок России. На последних минутах матча между футболистами обеих команд вспыхнула массовая драка, по итогам которой красные карточки получили железнодорожники Ари и Джефферсон Фарфан и уральцы Артем Фидлер и Эдгар Манучарян.