Павлюченко обматерил Ари после финала Кубка России

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко нецензурно выругался в адрес форварда «Локомотива» Ари после финального матча Кубка России. Напомним, что «Локомотив» победил со счетом 2:0.

«Ари –… .Так и напишите:.. . Просто, …, мразота такая…, еще за это медали дают», - цитирует Павлюченко «Матч ТВ». Нецензурные выражения в словах Павлюченко заменены троеточиями.

Напомним, в конце матча произошла массовая драка, в результате которой четыре игрока были удалены, в их числе был и Ари.

«Локомотив» в седьмой раз в своей истории стал обладателем Кубка России. По этому числу «железнодорожники» сравнялись с ЦСКА. Чаще этих клубов в постсоветской истории никто Кубок России не завоевывал. При этом нынешний наставник «Локомотива» Юрий Семин в пятый раз в своей карьере стал обладателем Кубка России в роли главного тренера команды.

«Урал» впервые в своей истории играл в финале Кубка страны. Напомним, что на пути к финалу клуб из Екатеринбурга поступательно обыграл «Челябинск» (3:0, в гостях), пермский «Амкар» (1:1, 4:2-пен, в гостях), «Краснодар» (3:3, 4:3-пен, в гостях) и казанский «Рубин» (2:1, дома).

«Локомотив» также начал борьбу за Кубок России с 1/16 финала, поочередно одолев «Химки» (3:0, в гостях), самарские «Крылья Советов» (3:1, в гостях), «Тосно» (1:0, дома) и «Уфу» (1:0, дома).



