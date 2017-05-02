UFC подписал контракт с российским бойцом Забитом Магомедшариповым

Как стало известно «Советскому спорту», UFC подписал контракт с российским бойцом полулегкой весовой категории Забитом Магомедшариповым.

Забит в последнее время выступал в лиге ACB, где был чемпионом. В последнее время россиянин тренируется в Нью-Джерси (США).

За свою карьеру Магомедшарипов провел 13 поединков, в которых одержал 12 побед и потерпел одно поражение.

В последний раз он выходил в «клетку» 17 сентября 2016 года, когда техническим нокаутом в первом раунде на турнире ACB 45 победил бразильца Валдинеса Силву.