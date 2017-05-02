Роналду стал первым футболистом, забившим 50 голов в плей-офф ЛЧ

В эти минуты в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» проходит первый матч полуфинального противостояния Лиги чемпионов между местным «Реалом» и мадридским «Атлетико».

После первого тайма «Реал» ведет – 1:0. На десятой минуте встречи точный удар нанес португалец Криштиану Роналду. Таким образом, он стал первым футболистом, которому удалось забить 50 мячей в плей-офф Лиги чемпионов.

Ответный матч соперников пройдет 10 мая в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон».