Роналду стал первым футболистом, забившим 50 голов в плей-офф ЛЧ
В эти минуты в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» проходит первый
матч полуфинального противостояния Лиги чемпионов между местным «Реалом» и
мадридским «Атлетико».
После первого тайма «Реал» ведет – 1:0. На десятой минуте встречи точный
удар нанес португалец Криштиану Роналду. Таким образом, он стал первым
футболистом, которому удалось забить 50 мячей в плей-офф Лиги чемпионов.
Ответный матч соперников пройдет 10 мая в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон».
Матч
Голы
Роналду 10 (1:0).
Состав
Реал: Навас, Варан, Карвахаль, Марсело, Рамос, Иско, Модрич, Каземиро, Кроос, Роналду, Бензема
Атлетико: Облак, Годин, Луис, Савич, Эрнандес Л., Габи, Сауль, Коке, Карраско, Гризманн, Гамейро
Предупреждения:
нет - Коке, 26
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
02 мая 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция