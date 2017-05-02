Виталий Денисов: Мы старались глушить контратаки «Урала», и у нас это получилось
Защитник «Локомотива» Виталий Денисов поделился
впечатлениями после финала Кубка России против «Урала». Напомним, что его
команда победила со счетом 2:0.
«Я
верил в себя и в своих товарищей. Я знал, что мы можем выиграть трофей. Мы
знали, что «Урал» очень опасен. Мы старались глушить их контратаки, и у нас это
получилось. Теперь нужно постараться выиграть Суперкубок. Конечно, важно, что
эта победа дала нам путевку в групповой турнир Лиги Европы», - цитирует
Денисова «Р-Спорт».
«Локомотив»
в седьмой раз в своей истории стал обладателем Кубка России. По этому числу
«железнодорожники» сравнялись с ЦСКА. Чаще этих клубов в постсоветской истории
никто Кубок России не завоевывал. При этом нынешний наставник
«Локомотива» Юрий Семин в пятый раз в своей карьере стал обладателем Кубка
России в роли главного тренера команды.
«Урал»
впервые в своей истории играл в финале Кубка страны. Напомним, что на пути к
финалу клуб из Екатеринбурга поступательно обыграл «Челябинск» (3:0, в гостях),
пермский «Амкар» (1:1, 4:2-пен, в гостях), «Краснодар» (3:3, 4:3-пен, в гостях)
и казанский «Рубин» (2:1, дома).
«Локомотив» также начал борьбу за Кубок России с 1/16 финала, поочередно одолев
«Химки» (3:0, в гостях), самарские «Крылья Советов» (3:1, в гостях), «Тосно»
(1:0, дома) и «Уфу» (1:0, дома).