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«Реал» - «Атлетико». Карвахаль получил травму и был заменен

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль получил травму в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

В конце первого тайма футболист получил повреждение.  Вместо него на поле вышел Начо. Степень серьезности повреждения пока неизвестна.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что ответный полуфинальный матч пройдет 10 мая. Финал Лиги чемпионов 2016-2017 состоится 3 июня в Кардиффе. У читателей «Советского спорта» еще есть возможность попасть на финал и своими глазами увидеть развязку главного футбольного турнира года


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