Мутко не стал комментировать заявление «Краснодара» о влиянии клубов РФПЛ на арбитров

Вице-премьер России и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко отказался комментировать заявление «Краснодара» о влиянии клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) на судей.

«Заявление «Краснодара» комментировать не хочу, они сами себя оценили. Осталось 4 тура, мы сократили количество судей. Мы в этот год внимательно посмотрели на работу судейского корпуса. Тут и кадровые изменения были. Будет возможность ввести технические средства - введем. Это не только от нас зависит», - приводит «Р-Спорт» слова Мутко.

Во вторник «Краснодар» на своем официальном сайте выступил с заявлением по поводу необъективного судейства в ряде матчей РФПЛ, в котором предложил другим командам чемпионата России отказаться от «порочной практики влияния на судей».