Мутко не стал комментировать заявление «Краснодара» о влиянии клубов РФПЛ на арбитров
Вице-премьер России и
президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко отказался
комментировать заявление «Краснодара» о влиянии клубов Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ) на судей.
«Заявление «Краснодара» комментировать не хочу, они сами себя оценили.
Осталось 4 тура, мы сократили количество судей. Мы в этот год внимательно
посмотрели на работу судейского корпуса. Тут и кадровые изменения были. Будет
возможность ввести технические средства - введем. Это не только от нас зависит»,
- приводит «Р-Спорт» слова Мутко.
Во вторник «Краснодар»
на своем официальном сайте выступил с заявлением по поводу необъективного
судейства в ряде матчей РФПЛ, в котором предложил другим командам чемпионата
России отказаться от «порочной практики влияния на судей».